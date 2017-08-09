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Büyükşehir'den hasta yatağı ve ev eşyası yardımı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:16
Büyükşehir'den hasta yatağı ve ev eşyası yardımı
Büyükşehir'den hasta yatağı ve ev eşyası yardımı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara desteğini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kumluca Hizmet Birimi'ne yapılan yardım başvurularına cevap verdi. Yatağa bağımlı hastalara ev şartlarında daha iyi bir yaşam imkanı sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, başvuruları değerlendirerek Ortaköy Mahallesi'nden Hasan Dalmaz (93), Karşıyaka Mahallesi'nden İsmail Özer (90) ve Hacıveliler Mahallesi'nden Hatice Kavacık'a (85) tam fonksiyonlu hasta yatağı yardımı ve ev eşyası yardımı yaptı.

İnsan odaklı projeler
Yapılan yatırımları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, "Kumluca'da yaşayan hastaların hasta yatağı olmadığı için yer döşeğinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve ev eşyası yardımı gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne insana değer veren projeler ile hareket ediyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

09.08.2017 11:17:55 TSI
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