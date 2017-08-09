Bilecik Belediyesi'nin acı günü
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Elektrik Elektronik Mühendisi Erdem Gedik vefat etti.
Vefat sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı," Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden Elektrik Elektronik Mühendisi Erdem Gedik kardeşimizin kalp yetmezliği sebebiyle vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefatı şahsımı ve belediye camiamızı derin bir üzüntüye boğdu. Allah'tan rahmet değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
(DA-Y)
09.08.2017 11:19:58 TSI
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