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Siverek sıcak asfaltla buluşuyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:17
Siverek sıcak asfaltla buluşuyor
Siverek sıcak asfaltla buluşuyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesinin Siverek'te asfalt çalışmaları devam ediyor. Kırsal bölgelerde altyapı ihtiyacını karşılamak için planlı çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarıyla ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Siverek ilçesindeki kırsal mahallelerdeki stabilize yol, sıcak asfalt yama, mekanik serimi, reglaj ve büz boru çalışmalarını havaların aşırı sıcaklığına rağmen hizmet götürmeye devam ediyor. Kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cuma kalesi, Beşyamaç, Çiftlik, Gönüllü, Dulda, Uzunpınar, Seyrantepe, Serinsu, Kurbagalı, Hasanören, Destek, Sarı balt, Çerçi, Gazi, Erdem, Sislice, Gülduru, Başbük, Dörtparmak, Arılık, Altındamla, Küçük çavuşlu, Gözelek, Bulaklı, Ortaköy, Katırkuyu, Bağcı, Sapa, Çaga, Örentaş, Keçikıran, Çat, Taşlı, Küçüksislice, Onar, Duraklı, Ala, Üstüntaş, Küçükgöl, Kışla, Yapraklı, Begenir, Edizdardagan, Olgu, Karpuzcu, Çiftlik, Özenli, Küçüktepe, Çepni kırsalı mahallelerinde önemli aşamaya gelip çalışmaları tamamladı. Bu çalışmalar kapsamında Siverek ilçesindeki kırsal mahallelerde bu yıl içerisinde 110 km Stabilize yol, 500 km Reğlaj, 60 km Mekanik serimi, 53 km Sıcak asfalt yama çalışmaları yapıldı.
2017 yılında 115 km 1.kat ve 2.kat sathi asfalt kaplama, 200 km stabilize yol ve 256 km sıcak asfalt yama çalışmasının tamamlanması yapılması hedefleniyor.
(AK-SD-Y)

09.08.2017 11:20:02 TSI
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