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Manisa'ya sebze-meyve girişine sıkı denetim

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:17
Manisa'ya sebze-meyve girişine sıkı denetim
Manisa'ya sebze-meyve girişine sıkı denetim

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek ve üreticiyi korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Manisa Sebze, Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın ile birlikte şehre kaçak sebze ve meyve girişinin önlenmesi ve üreticinin korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimleri yakından takip ediyor. Denetimlerde araçlarda yer alan ürünlerin hal kayıt sistemine bildiriminin yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Bildirimi yapılmayan ürünler tespit edildiğinde ise cezai işlem uygulanıyor. Denetim hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, "Türkiye'nin her bölgesinden yüklenen malların belli bölgelere sevkiyatı söz konusu. Bunda da hal kayıt sistemi denilen bir sistem var. Malın yüklendiği an itibariyle bu sisteme bildiriminin yapılması zorunluluğu mevcut. Bu malın kime gittiği, ne kadar tonajının bulunduğu içeren bir bildirim yapılıyor. Biz bunun sürekli olarak denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda 5 ayrı bölgede denetimlerimiz devam ediyor. Zabıta arkadaşlarımız şehrin giriş noktalarında ayrı ayrı noktalardan, farklı saatlerde denetimlerini yürütüyor" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının şehre sebze ve meyve girişlerinin kayıt altına alınması olduğunu söyleyen Daire Başkanı Halis Satılmış, "Bu denetimlerle üreticilerin haklarını da gözetmek en önemli hedeflerimizden. Malın bildirimi yapıldığı zaman maliyeti yüzde 2, ama bildirimsiz yakalanan bir aracın maliyeti yüzde 25 ceza olarak dönüyor. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda olan çalışmalarda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.
(AY-Y)

09.08.2017 11:20:05 TSI
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