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Akdeniz'de 5 mahalleye yeni spor sahası ve park

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:19
Akdeniz'de 5 mahalleye yeni spor sahası ve park
Akdeniz'de 5 mahalleye yeni spor sahası ve park

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Bekirde, Civanyayla, Karaduvar,Yenimahalle ve Özgürlük mahallerinde yapımına başlanan spor tesislerini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Pamuk, "Tesislerin biran önce tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için yoğun tempoda çalışıyoruz" dedi.
Sağlıklı nesiller ve sporcular yetişmesi amacıyla spor yatırımlarına önem veren Akdeniz Belediyesi, ilçenin dört bir yanında spor tesisi anlamında aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan korumak, onları spora teşvik etmek için yapılan tesislere yenileri ekleniyor. İlçe sınırları içerisinde Bekirde, Civanyayla, Karaduvar,Yenimahalle ve Özgürlük mahallelerinde yapımı devam eden spor tesisleri tamamlanarak, yüzlerce çocuk ve gencin spor yapmasına olanak sağlanması amaçlanıyor. Spor tesislerinin yanı sıra ilçede park yapım çalışmaları da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj mimarlarınca projelendirilen ve mahallelerde yapımına başlanan yeni parklardan biri Karaduvar Mahallesinde bulunuyor. Yapımı kısa zamanda tamamlanacak parkta, çocuk oyun grupları, kamelya yer alacak ve vatandaşların spor yapabilmesi spor aletleri konacak. 8 dönüm üzerine inşa edilecek parkta 1 adet basketbol sahası ve 1 adet halı saha yapılarak, vatandaşların hizmetine sunulacak. Yeni park yapımı projelerinden birisi de Civanyayla Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Yapımına hızla devam edilen parkta yine oyun grubu ve kamelya yanısıra 1 adet basketbol sahası bulunacak ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda spor aletleri de yerleştirilerek.
Akdeniz Belediyesi olarak gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak ve onları özellikle madde bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak tutmak için bir çok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Sokağın zararlı etkilerinden uzak tutmanın en etkin yollarından birisi gençleri spora yönlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, mevcut spor sahalarına yenilerini ekleyerek gençlerimize yeni spor tesislerini kazandırmaya devam ediyoruz.Yapımına başladığımız Bekirde, Civanyayla, Karaduvar,Yenimahalle ve Özgürlük mahallelerinde ki spor tesislerimizde sona gelinmiş durumda. İnanıyorum ki, bu sahalardan geleceğin başarılı sporcuları yetişecektir" diye konuştu.
(KRY-Y)

09.08.2017 11:21:29 TSI
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