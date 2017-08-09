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Başkan Gültekin, Mersin polisini tebrik etti



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MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, uyuşturucu ile mücadeleyi başarıyla sürdürerek Türkiye genelinde 1. olan Mersin polisini tebrik etti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında başarı sıralamasında 148 puan alarak Türkiye birincisi oldu. 6 ayda 985 operasyon, 435 tutuklama gerçekleştiren Mersin polisini tebrik eden Başkan Gültekin, "Türkiye genelinde 6 aylık süreç içerisinde uyuşturucu ile mücadelesini özveri ve başarı çerçevesinde yürüten Mersin polisimizin çalışmalarını tebrik ediyorum. Bu önemli ve kutsal görevi layığı ile yerine getirerek birçok çocuğumuzu uyuşturucu tuzağından koruyarak, zehir tacirlerine geçit vermeyen polisimiz bu ülke için önemli ve kutsal görevler üstleniyorlar. Mersin polisinin konuyla ilgili araştırmalarını ve operasyonlarını yakından takip ederek takdir ediyoruz. Allah güvenlik güçlerimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ailelere de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Gültekin, "Gençliği yok eden uyuşturucu batağı son zamanlarda yaygın hale geldi. Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak için ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarının takibini yapmayan birçok aile var. Gençlerimiz bu tarz alışkanlıklarını genelde arkadaş ortamlarından, izlediği film ve dizilerden veya kendilerine idol olarak gördükleri kişilerden öğrenerek uyguluyor. Çocuklarımızı daha sosyal ve üretici projelere dahil ederek onları uyuşturucu felaketinden bir nebze de olsa koruyabiliriz. Bu illet herkesin başına gelebilir, bu sebeple uyuşturucu ile mücadeleye duyarlı olmak bütün vatandaşlarımızın ortak görevi olmalıdır" diye konuştu.

(KRY-Y)



09.08.2017 11:21:52 TSI

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