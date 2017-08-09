ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Gültekin, Mersin polisini tebrik etti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:20
Başkan Gültekin, Mersin polisini tebrik etti
Başkan Gültekin, Mersin polisini tebrik etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, uyuşturucu ile mücadeleyi başarıyla sürdürerek Türkiye genelinde 1. olan Mersin polisini tebrik etti.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında başarı sıralamasında 148 puan alarak Türkiye birincisi oldu. 6 ayda 985 operasyon, 435 tutuklama gerçekleştiren Mersin polisini tebrik eden Başkan Gültekin, "Türkiye genelinde 6 aylık süreç içerisinde uyuşturucu ile mücadelesini özveri ve başarı çerçevesinde yürüten Mersin polisimizin çalışmalarını tebrik ediyorum. Bu önemli ve kutsal görevi layığı ile yerine getirerek birçok çocuğumuzu uyuşturucu tuzağından koruyarak, zehir tacirlerine geçit vermeyen polisimiz bu ülke için önemli ve kutsal görevler üstleniyorlar. Mersin polisinin konuyla ilgili araştırmalarını ve operasyonlarını yakından takip ederek takdir ediyoruz. Allah güvenlik güçlerimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ailelere de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Gültekin, "Gençliği yok eden uyuşturucu batağı son zamanlarda yaygın hale geldi. Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak için ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarının takibini yapmayan birçok aile var. Gençlerimiz bu tarz alışkanlıklarını genelde arkadaş ortamlarından, izlediği film ve dizilerden veya kendilerine idol olarak gördükleri kişilerden öğrenerek uyguluyor. Çocuklarımızı daha sosyal ve üretici projelere dahil ederek onları uyuşturucu felaketinden bir nebze de olsa koruyabiliriz. Bu illet herkesin başına gelebilir, bu sebeple uyuşturucu ile mücadeleye duyarlı olmak bütün vatandaşlarımızın ortak görevi olmalıdır" diye konuştu.
(KRY-Y)

09.08.2017 11:21:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin TOHM sporcularından başarı
YEREL

MERSİN TOHM SPORCULARINDAN BAŞARI
MESKİ'den Liman-Hal köprülü kavşağı açıklaması
YEREL

MESKİ'DEN LİMAN-HAL KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI AÇIKLAMASI
'Sosyal Uyum Projesi' devam ediyor
YEREL

'SOSYAL UYUM PROJESİ' DEVAM EDİYOR
Akdeniz'de 5 mahalleye yeni spor sahası ve park
YEREL

AKDENİZ'DE 5 MAHALLEYE YENİ SPOR SAHASI VE PARK
Gümüş: &quot;Tarım teröristlerinin de üstesinden gelinecek&quot;
YEREL

GÜMÜŞ: "TARIM TERÖRİSTLERİNİN DE ÜSTESİNDEN GELİNECEK"
Akdenizli öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi
YEREL

AKDENİZLİ ÖĞRENCİLER HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZDİ
Mersin'de ilçelere 6 ayda 92 bin 433 ton sıcak asfalt döküldü
YEREL

MERSİN'DE İLÇELERE 6 AYDA 92 BİN 433 TON SICAK ASFALT DÖKÜLDÜ
Mersin itfaiyesi 7 ayda 5 bin 14 olaya müdahale etti
YEREL

MERSİN İTFAİYESİ 7 AYDA 5 BİN 14 OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Doç. Dr. Demir'in müzik ve halk dansları sevgisi
YEREL

DOÇ. DR. DEMİR'İN MÜZİK VE HALK DANSLARI SEVGİSİ
Erdemli Belediyesi'nden minik sporculara malzeme desteği
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NDEN MİNİK SPORCULARA MALZEME DESTEĞİ
Toroslar'da &quot;Her Köye Bir Meydan&quot; projesi
YEREL

TOROSLAR'DA "HER KÖYE BİR MEYDAN" PROJESİ
Başkan Aşut, uyuşturucu ile mücadeleden dolayı Mersin polisini kutladı
YEREL

BAŞKAN AŞUT, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDEN DOLAYI MERSİN POLİSİNİ KUTLADI