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'Sosyal Uyum Projesi' devam ediyor



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MERSİN (İHA) - Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNNICEF'in illerde İl Çocuk Hakları Komiteleri aracılığı ile yürüttüğü "Sosyal Uyum Projesi" başarıyla devam ediyor.

Proje kapsamında Türk ve Suriyeli minik çocuklar birlikte yemek, dondurma yediler, satranç ve futbol oynadılar. 9-15 arası 65 çocuğun katıldığı proje etkinliğinde çocukları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mithat Ertaş ve futbol il temsilcisi Ahmet Karataş yalnız bırakmadı. Karacailyas Spor Kulübü sosyal tesislerinde güzel bir gün geçiren çocuklar, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İl Çocuk Hakları ve Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, projeyi Mersin ilinde başarı ile uygulandığını belirterek, amaçlarının Türk misafirperverliğinin göstergesi olarak tüm çocuklarla birlikte yaşama kültürünü öğretme olduğunu söyledi. Sarı, "Çocuklar adı üstünde çocuktur. Dünyanın her yerindeki çocukların haklarını da ilimizdeki tüm çocukların haklarını da korumak bizim görevimizdir. Mersin'de Türkiye'ye örnek olacak sosyal hizmet ve çocuk odaklı projeler yürütüyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ulaştırmada ve onlara projeler kapsamında eğitimle geleceğe hazırlamada var gücümüzle çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

(KRY-Y)



09.08.2017 11:22:19 TSI

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