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İzmit Belediyesi'nden kiralık yerler



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Kültür Tepesi 2. Etap Projesi içinde bulunan kafeterya ihaleyle kiraya verilecek. İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 140 metrekarelik kafeteryanın kiralama ihalesi 21 Ağustos Pazartesi saat 11.00 de yapılacak. Aylık muhammen bedeli bin lira olan kafeteryanın 3 yıllığına kiralanacağı ve kira bedelinin de peşin olacağı açıklandı.

Ayrıca İzmit Belediyesi tarafından Tepeköy mevkiinde yaptırılan aquapark ihaleyle kiraya verilecek. Kocaeli'de ilk olan aquaparkın kiralama ihalesinin 21 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 yapılacağı bildirildi. Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 5 bin 358 metrekarelik aquapark, yüzme havuzu ve kafeterya 1 yıllık kira bedeli peşin olmak kaydıyla 3 yıllığına kiralanacak.

Başvuru yapacakların 18 Ağustos Cuma günü saat 16.00'ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği kaydedildi.

(UK)



09.08.2017 11:24:46 TSI

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