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Sağlık personellerine işaret dili eğitimi



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.

Engelli bireylerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacıyla özel eğitim öğretmeni Burcu Candan tarafından verilen eğitime Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, Hastane Müdürü Kemal Burun, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Muhammet Karaman ve 25 sağlık personeli katıldı.



Yazan: "En iyisini yapmak için çabalamaktayız"

Eğitimin, hastaneye gelen işitme engelli bireylerin sıkıntı yaşamasını önlemek amacıyla verildiğini belirten Dr. Tevfik Yazan, "Bu eğitim sayesinde hastanemizin hemen her biriminde ve her meslek grubundan işaret dili bilen personelimiz yer alacak" dedi. Dr. Tevfik Yazan, "2 ay sürecek eğitimler kapsamında ilk etapta 25 sağlık çalışanı işaret dili eğitimini tamamlamış olacak. Hedefimiz ise yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bu eğitimi almasıdır. İşitme engelli bireylerimizin de diğer herkes gibi sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanma hakkı vardır. İşitme engelli hastalarımızın daha iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi için bu tür eğitimleri desteklemekte, en iyisini yapmak için çabalamaktayız. Çünkü hastalarımız ve hasta yakınlarımız en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini hak etmektedir" dedi.

(EA-SÇ)



09.08.2017 11:24:50 TSI

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