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Düzce Üniversitesi'nde elektronik ve şahsen kayıtlar başlıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - 2017 YGS ve LYS sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler için Elektronik Kayıtlar (E-Kayıt) 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında, Şahsen Müracaat ile Kayıtlar ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E-Kayıt, öğrenciler için zorunlu olup herhangi bir nedenle elektronik kaydı gerçekleştiremeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ne gelerek kaydını şahsen yaptırabilecek.

E-Kayıt yaptıracak öğrenciler; PTT Şubelerinden alacakları e-devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresindeki "e-hizmetler" bölümü altında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında açılacak olan "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirecekler. E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacak. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler, Elektronik kayıt yapamayacak ve Düzce Üniversitesi'ne yönlendirilecek.

E-kaydını gerçekleştiren öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nde herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyecek. E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklar. Harç muafiyeti için; öğrenim ücretinden özrü oranında muaf olacaklar ile şehit ve gazi çocukları, 22 Eylül 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na belgelerini teslim edebilecek. 11 - 16 Ağustos 2017 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler, 25 Eylül-06 Ekim 2017 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının Öğrenci İşleri Bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alabilecekler.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel, Müzik ve Resim Bölümü ile Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise Düzce Üniversitesi'ne gelerek şahsen kayıt yaptıracaklar. Bu öğrenciler, E-kayıt yaptırmayacaklar.

E-Devlet üzerinden kaydolan öğrenciler, kayıt oldukları tarihten bir gün sonra "https://obs.duzce.edu.tr" adresinden öğrenci şifrelerini 21.08.2017 tarihinden itibaren oluşturabilecekler.

E-Kayıt yöntemiyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kesin kayıt için gerekli belgelerle birlikte Düzce Üniversitesi'nin kayıt yerlerine şahsen başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

Gerek e-kayıt, gerekse şahsen kayıt yaptıracak öğrencilerin Ön Kayıt Formunu doldurmaları gerekiyor. 11.08.2017 tarihinden itibaren ön kayıt formuna https://obs.duzce.edu.tr/preregistration/checkstudent bağlantı adresinden ulaşılabiliyor. Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adayların, kayıt haklarını kaybedeceklerinden dolayı kayıtlarını zamanında yaptırmaları büyük önem taşıyor.

Öğrenciler, E-Kayıt işleminin ardından https://obs.duzce.edu.tr adresinden 18-22 Eylül 2017 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak 25 Eylül 2017 tarihinde eğitime başlayabilecekler. Kesin kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri ise ders kayıt işlemlerini, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrenim ücretini öğrenci numarası ile T.C. Halk Bankasının Türkiye'deki herhangi bir şubesine ödedikten sonra gerçekleştirebilecek.

(TT-İÇ)



09.08.2017 11:25:33 TSI

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