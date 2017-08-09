ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce Üniversitesi'nde elektronik ve şahsen kayıtlar başlıyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:23
Düzce Üniversitesi'nde elektronik ve şahsen kayıtlar başlıyor
Düzce Üniversitesi'nde elektronik ve şahsen kayıtlar başlıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - 2017 YGS ve LYS sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler için Elektronik Kayıtlar (E-Kayıt) 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında, Şahsen Müracaat ile Kayıtlar ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
E-Kayıt, öğrenciler için zorunlu olup herhangi bir nedenle elektronik kaydı gerçekleştiremeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ne gelerek kaydını şahsen yaptırabilecek.
E-Kayıt yaptıracak öğrenciler; PTT Şubelerinden alacakları e-devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresindeki "e-hizmetler" bölümü altında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında açılacak olan "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirecekler. E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacak. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler, Elektronik kayıt yapamayacak ve Düzce Üniversitesi'ne yönlendirilecek.
E-kaydını gerçekleştiren öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nde herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyecek. E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklar. Harç muafiyeti için; öğrenim ücretinden özrü oranında muaf olacaklar ile şehit ve gazi çocukları, 22 Eylül 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na belgelerini teslim edebilecek. 11 - 16 Ağustos 2017 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler, 25 Eylül-06 Ekim 2017 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının Öğrenci İşleri Bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alabilecekler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel, Müzik ve Resim Bölümü ile Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise Düzce Üniversitesi'ne gelerek şahsen kayıt yaptıracaklar. Bu öğrenciler, E-kayıt yaptırmayacaklar.
E-Devlet üzerinden kaydolan öğrenciler, kayıt oldukları tarihten bir gün sonra "https://obs.duzce.edu.tr" adresinden öğrenci şifrelerini 21.08.2017 tarihinden itibaren oluşturabilecekler.
E-Kayıt yöntemiyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kesin kayıt için gerekli belgelerle birlikte Düzce Üniversitesi'nin kayıt yerlerine şahsen başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.
Gerek e-kayıt, gerekse şahsen kayıt yaptıracak öğrencilerin Ön Kayıt Formunu doldurmaları gerekiyor. 11.08.2017 tarihinden itibaren ön kayıt formuna https://obs.duzce.edu.tr/preregistration/checkstudent bağlantı adresinden ulaşılabiliyor. Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adayların, kayıt haklarını kaybedeceklerinden dolayı kayıtlarını zamanında yaptırmaları büyük önem taşıyor.
Öğrenciler, E-Kayıt işleminin ardından https://obs.duzce.edu.tr adresinden 18-22 Eylül 2017 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak 25 Eylül 2017 tarihinde eğitime başlayabilecekler. Kesin kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri ise ders kayıt işlemlerini, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrenim ücretini öğrenci numarası ile T.C. Halk Bankasının Türkiye'deki herhangi bir şubesine ödedikten sonra gerçekleştirebilecek.
(TT-İÇ)

09.08.2017 11:25:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Toplu nikah için çalışmalar başladı
YEREL

TOPLU NİKAH İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
TOKİ konutlarına yeni meydan
YEREL

TOKİ KONUTLARINA YENİ MEYDAN
İkinci etap sokak sağlamlaştırma çalışmaları devam ediyor
YEREL

İKİNCİ ETAP SOKAK SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Hayvan barınağı için Bakanların işbirliği
YEREL

HAYVAN BARINAĞI İÇİN BAKANLARIN İŞBİRLİĞİ
Dijital su perdesi' için dikey bahçe duvarları yapılıyor
YEREL

DİJİTAL SU PERDESİ' İÇİN DİKEY BAHÇE DUVARLARI YAPILIYOR
Akçakoca belediyesinden Kurban kesimi
YEREL

AKÇAKOCA BELEDİYESİNDEN KURBAN KESİMİ
''Benim adım Osman''filimi Düzce'de çekiliyor
YEREL

''BENİM ADIM OSMAN''FİLİMİ DÜZCE'DE ÇEKİLİYOR
Mültecilere Kızılay'dan şefkat eli
YEREL

MÜLTECİLERE KIZILAY'DAN ŞEFKAT ELİ
DÜZCE Genç MÜSİAD çocukları ödüllendirdi
YEREL

DÜZCE GENÇ MÜSİAD ÇOCUKLARI ÖDÜLLENDİRDİ
Okulun çatısında yangın çıktı
YEREL

OKULUN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
Her türlü imkan sağlanacak
YEREL

HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANACAK
Esnafa yapılandırma müjdesi
YEREL

ESNAFA YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Çolak İsmail Atay ismi onaylandı
YEREL

ÇOLAK İSMAİL ATAY İSMİ ONAYLANDI
Kadir Badur başkan vekili oldu
YEREL

KADİR BADUR BAŞKAN VEKİLİ OLDU
Çöp yakma tesisi imar programına alındı
YEREL

ÇÖP YAKMA TESİSİ İMAR PROGRAMINA ALINDI
Düzce İsmetpaşa Ortaokulundan TEOG rekoru
YEREL

DÜZCE İSMETPAŞA ORTAOKULUNDAN TEOG REKORU
İhtiyar delikanlılar horon oynadı
YEREL

İHTİYAR DELİKANLILAR HORON OYNADI