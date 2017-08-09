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Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 65 bin 638 adet oldu



BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Haziran 2017 ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 65 bin 638 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 234 adet artarak 65 bin 638 adete ulaştı. Bilecik'te taşıtların 31 bin 665 adet otomobil, 11 bin 138 adet kamyonet, 7 bin 60 motosiklet, 10 bin 524 traktör, 3 bin 146 adet kamyon, bin 10 adet minibüs, 854 adet otobüs, 241 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bilecik ilinde Haziran ayında bin 613 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil bin 157 adet ile ilk sırada yer aldı.

(CKT-Y)



09.08.2017 11:25:47 TSI

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