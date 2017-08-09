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''Benim adım Osman''filimi Düzce'de çekiliyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:24
''Benim adım Osman''filimi Düzce'de çekiliyor
''Benim adım Osman''filimi Düzce'de çekiliyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Yapımcılığını ve senaristliğini kamuoyunda 'Çılgın Sedat' olarak tanınan Sedat Kapurtu'nun yaptığı 'Benim Adım Osman' filminin bir bölümü Düzce'de çekiliyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Düzce çekimleri için katkı verdiği komedi filmi 'Benim Adım Osman' filminin konusunun engellilere yönelik olduğu belirtildi.
Survivor yarışmasından tanınan, Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu, komedi filmi ile sinema dünyasına atıldı. Yönetmenliğini Vedat İnce'nin yaptığı filmin kadrosunda 40 oyuncu yer alıyor. Filmin Düzce çekimlerinde çeşitli film ve dizilerde rol alan Düzceli sanatçılar da yer alacak.
(TT-İÇ)

09.08.2017 11:26:15 TSI
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