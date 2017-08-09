Akçakoca belediyesinden Kurban kesimi
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi, Umut Işığı birimi altında Kurban kesimleri yapacak.
Akçakoca Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nda kurban kesecek vatandaşların, Belediye Umut Işığı birimine bağış yapabilecekleri bildirildi.
"Kurbanlarınız Yoksulların bayramı olsun" sloganı ile düzenlenen bağışlarda 980 TL'lik kurban hisse bedelini ödeyen vatandaşlar adına kurbanların kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı açıklandı.
(TT-İÇ)
09.08.2017 11:26:44 TSI
NNNN