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Genel Sekreter Semur'dan farkındalık ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) çalışmaları kapsamında müftülük ve belediyeye ziyaretlerde bulundu.

Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur, beraberindeki Tıbbı Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Şevki Konür ve Tıbbı Hizmetler Uzmanı Tuğba ÜNAL Çınarbay ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi çalışmaları kapsamında vatandaşlarda farkındalık oluşturmak, randevulu muayene ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, hastaların poliklinik önünde erken saatlerden itibaren beklemelerinin önüne geçmek amacıyla belediye ve müftülüğe ziyaret gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürü Ruşen Alpaslan ve Mali İşler Daire Başkanı İslam Bayram ile billboard ve reklam panolarının MHRS tanıtımında kullanılması amacıyla, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas ile de Cuma hutbesinde vatandaşlara MHRS hakkında bilgilendirme yapmaları ve namaz çıkışı broşür dağıtımı hususunda ricada bulunuldu.

Genel Sekreter Semur ve beraberindekiler, son olarak Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik'i de ziyaret ettiler.

(MSA-Y)



09.08.2017 11:26:47 TSI

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