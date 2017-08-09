Dijital su perdesi' için dikey bahçe duvarları yapılıyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından belediye meydanına 'Dijital Su Perdesi' için dikey bahçe duvarları inşa ediliyor.
Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 'Dijital Su Perdesi' için düzenleme çalışmaları yapılıyor. Belediye meydanına yerleştirilen 'Dijital Su Perdesi'nin estetik görünümü için arka kısmına konumlandırılan 60 metrekarelik dikey bahçe duvarlarının montajı yapılıyor.
(TT-İÇ)
09.08.2017 11:26:59 TSI
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