YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MESKİ'den Liman-Hal köprülü kavşağı açıklaması

MESKİ'den Liman-Hal köprülü kavşağı açıklaması

- "Deplase işinin yüzde 70'i tamamlandı"

- "MESKİ'den kaynaklı bir gecikme söz konusu değil, iş, programına göre belirlenen süreden daha önce neticelendirilecektir"



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Liman-Hal köprülü kavşağında devam eden çalışmalarda deplase işinin yüzde 70'nin tamamlandığını, köprülü kavşak kısmının bulunduğu bölümün imalatının ise ağustos ayı içerisinde tamamlanacağını, dolayısıyla işin, programına göre belirlenen süreden daha önce neticelendirileceğini açıkladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, basın yayın organlarında, 'Mersin-Adana yolu üzerindeki kavşak ve köprü çalışmalarında MESKİ'nin çalışmalarının beklendiği yönünde' yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Karayolları Genel Mudurluğu'nce, 'Mersin- Adana yolu genişletme, farklı seviyeli kavşak ve üstyapı kaplama yapım işi' ile ilgili olarak MESKİ'ye ait hatların deplase edilmesi için 12 Nisan 2016 tarihinde bir yazı ile kendilerine bildirimde bulunulduğunu bildiren MESKİ Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; "Konu ile ilgili çalışmalara derhal başlanılmış, mezkur yatırımın ulaşım sıkıntısını önemli ölçüde gidereceği ve Mersin'in menfaatine olacağından hareketle 2016 ve 2017 yılı kapsamında öngörülen çeşitli yatırımlardan feragat edilerek söz konusu mali kaynağın anılan bölgedeki hatların deplase edilmesi için kullanılması sağlanmıştır. Hatların deplasesi için MESKİ Genel Müdürlüğü dışında diğer altyapı kurum ve kuruluşlarının da görevli olması nedeniyle bu kurum ve kuruluşlarca eşgüdüm dahilinde çalışılması zarureti doğmuştur. Buna bağlı olarak da bir dizi eşgüdümü tesis edici toplantılar yapılmış ve tüm taraflara ait hatların etüdü ile beraber alternatif güzergahlar oluşturulmuştur. Müştereken tespit edilen güzergahlar neticesinde idaremize ait deplase avan projeleri hazırlanmış ve bu güzergahta bulunan tüm kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak 16 Aralık 2016 tarihinde tamamlanan kesin proje çalışmaları için, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce 23 Aralık 2016 tarihinde uygun görüş verilmiştir."

"Deplase işinin yüzde 70'i tamamlandı"

Söz konusu deplase projeleri için planlama yapılarak ihaleye çıkıldığı ve 2 Mart 2017 tarihinde içmesuyu ve kanalizasyon hatları deplase yapım işinin sözleşmesinin imzalanarak 6 Mart tarihinde çalışmalara başlanıldığını ifade edilen açıklamada; "Halihazırda deplase işi

sözleşmesine göre iş bitim tarihi teknik olarak 4 Kasım 2017 olarak belirlense de Genel Müdürlüğümüzün çabaları ile deplase işinin yüzde 70'i tamamlanmış bulunmaktadır. Köprülü kavşak kısmının bulunduğu bölümün imalatının ise ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı, başka bir deyişle iş, programına göre belirlenen süreden daha önce neticelendirileceği öngörülmektedir" denildi.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün söz konusu köprülü kavşak yapımı işinde, alt yapı tesislerini deplase eden tek kurum olmadığı, bütün iş ve işlemlerini mevzuatla öngörülen süreler kapsamında süratle yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; " Nitekim Genel Müdürlüğümüzün deplase işini yapması diğer altyapı kurum ve kuruluşlarına da bağlı olup, teknik olarak tehlike arz eden diğer altyapı tesisleri ile telafisi güç veya imkansız olayların yaşanmaması adına büyük özen ve çaba göstererek çalışmalara devam etmekteyiz. Bazı yerel gazete ve haber sitelerinde yer alan haberlerin, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesinde fayda bulunmakta olup, bu kapsamda yaşandığı ileri sürülen aksamaların MESKİ Genel Müdürlüğü'nden kaynaklanmadığı da anlaşılacaktır. Arazideki çalışmalara ve kronolojik iş akış tarihlerine bakıldığında, Karayolları Bölge Mudurluğu'nce yurutulen köprulü kavşak yapım çalışmaları ile diğer kurumların (Tedaş, Türk Telekom, Ataş, Aksagaz) altyapı deplase imalatlarının koordineli olarak devam etmesi ve anılan işlerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına göre yürütüldüğü bilinmekle birlikte, Genel Mudurluğumuz tarafından yapılan deplase işlerinin şu an için bahse konu köprulu kavşak imalatına ait çalışmaları durduran herhangi bir yanı bulunmamaktadır."

(HSK-Y)



09.08.2017 11:27:43 TSI

NNNN

