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Hayvan barınağı için Bakanların işbirliği



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu Düzce'ye modern 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' yapılması için işbirliği yapıyor. Bakan Eroğlu, söz konusu merkezin maliyetinin yüzde 40'ının bakanlık tarafından karşılanacağını belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' için basın bildirisi yayınlandı. Bildiride özetle şu görüşlere yer verildi:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün milletvekilliği seçimleri döneminde özellikle Düzceli hayvan severleri yakından ilgilendiren 'Modern Hayvan Barınağı' sözü yerine getiriliyor. Düzce'yi ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Düzce'ye hayvan barınağı yerine 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' yapılacağını söyleyerek, yetkili kurumların acilen harekete geçmesi talimatını verdi. Düzce'de özellikle hayvan severlerin yıllardır üzerinde durduğu hayvan barınağı konusunda Milletvekilliği öncesi söz veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'ye modern ve kullanışlı bir barınak yapılması için çalışmalarına aralıksız devam etti. Son olarak birlikte geldiği Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Düzce ziyareti sırasında hayvan barınağı konusu çözüme kavuşturularak bir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yapılması için yetkili kurumlara talimat verildi.''

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ''Düzce'ye milletvekilliği seçimleri öncesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin heyecanı içindeyiz. Özellikle başta hayvansever dostlarımız olmak üzere Düzceli birçok kesimin üzerinde durduğu hayvan barınağı konusunda da söz vermiştik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bu konu üzerinde titizlikle çalıştık. Son olarak sayın Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Düzce ziyareti sırasında valilikte gerçekleştirilen toplantıda Düzce Valimiz ile kendisine bağlı yetkili birimlere hayvan barınağının bir an önce yapılması için talimat verdi. Düzce'ye yapılacak olan hayvan rehabilitasyon merkezi son derece modern olacak. İçerisinde hayvanların bakım altında tutulacağı, rehabilite edileceği, tedavilerinin yapılacağı, kısırlaştırılacağı birimler bulunacak. Ayrıca bu merkezden vatandaşlarımız hayvan sahiplenebilecek. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız merkezin yapımı için hem yer temin edecek hem de masraflarının yüzde 40'nı karşılayacak. Bizde milletvekili ve bürokrat arkadaşlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız. Düzcemize hayırlı olsun'' dedi.

(TT-İÇ)



09.08.2017 11:29:06 TSI

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