Bismil'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç'in talimatları doğrultusunda, merkez ve kırsal mahallelerde yol bakım, kaldırım, kilitli parke, asfaltlama, okul ve kuran kursların çevre düzenlemesi, taziye evleri ve birçok alanda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Gülenç, "Bismilli vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkânlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğü, yol çalışmalarından aydınlatmalara ve yer altı çalışmalarından taziye evi ve cami inşaatlarına, okulların çevre düzenlenmesinden Kur'an kursların çevre düzenlenmesine kadar birçok alanda çalışmalar yapıyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan Fen İşleri Müdürlüğü, pek çok konuda Bismillilere hizmet veriyor. İlçenin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, her konuya titizlikle yaklaşarak çözüme kavuşturmaya çabalıyor" dedi.



"Kentin her noktasına hizmet"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren alt ve üst yapı alanındaki çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Gülenç, "Bizden önce yıllarca hizmet gitmemiş çok sayıda mahallesi olan ilçemizi, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmalarla her noktasına hizmet giden bir kent yaptık. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz büyük bir özveri göstererek, kentin her noktasındaki ihtiyaçlara kısa zamanda cevap verebilmek için çalışmalarını geniş bir yelpazede sürüyor. Kentimizin her noktasındaki taleplere cevap vermek için sürdürülen çalışmalar aralıksız olarak devam edecektir" diye konuştu.



"Fen işleri dur durak bilmiyor"

Bismil'deki alt ve üst yapı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Fen İşleri Müdürü İrfan Aydın ise, "Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir kent olanaklarına ulaşması adına alt yapı ve üst yapının modernize edilmesini önemseyerek, hızlı ve disiplinli bir çalışma temposu ile kent genelindeki ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Ekiplerimiz ilçemizi mercek altına alması ile planlaması yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta yaklaşık 40 mahallemizde kilitli parke çalışması, 40 bin metrekarelik asfaltlama çalışması, 4 bin 500 metrekarelik kaldırım çalışması, yaklaşık 75 kırsal mahallemizin köy içi yolların yapılması, 35 adet köy yolların sathi kaplama çalışması, birçok köyde hayvanların rahat su alabilmesi için hayvan sulukların yapılması, birçok okulun çevre düzenlenmesi ve halı saha çalışmaları, yaklaşık 45 mahallemize taziye evi ve camii inşaatına yardım yapılması ve otopark çalışmalarına kadar birçok alanda günümüz koşullarına uygun nitelikli hale getirildik" ifadelerinde bulundu.

09.08.2017 11:33:30 TSI

