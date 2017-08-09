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Bitlis'te futbol turnuvası

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:34
Bitlis'te futbol turnuvası
Bitlis'te futbol turnuvası

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valiliği Proje Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (BİPEM) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"nın bu yıl ikincisi yapıldı.
Düzenlenen turnuvada finale kalan Hüsrevpaşa Mahallesi ile Beşminare Mahallesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli başlayan maçı Hüsrevpaşa Mahallesi, 4-0 kazanarak şampiyon oldu.
Maçı Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Erdal Yardım, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi.
Maç sonunda turnuvaya katılan takımlara ve çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.
(VO-MSA-Y)

09.08.2017 11:35:45 TSI
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