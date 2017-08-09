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Muay Thai Sporcularından Siverek'e 2 Altın Kemer

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:34
Muay Thai Sporcularından Siverek'e 2 Altın Kemer
Muay Thai Sporcularından Siverek'e 2 Altın Kemer

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Elazığ Baskil ilçesinde şehit polis Fethi Sekin anısına düzenlenen 'Şehit Fethi Sekin altın kemer turnuvasında' Siverekli sporcular iki altın kemer kazandı.
30 sporcunun katıldığı şampiyonada Siverekli sporcular 48 kiloda Tuğba Çoluk ve 63 kiloda Ebru Demirkapı rakiplerini yenerek altın kemer kazandı.
Bir yıldır ilçede gençlere Muay Thai sporunu öğreten İstanbul sporcularından ve Siverek Muay Thai antrenörü Hayati Sönmez 'hedeflerinin Siverek'ten bir dünya şampiyonu çıkartmak olduğunu' belirterek, şunları söyledi " Elazığ Baskil'de düzenlenen şehit polis Fethi Sekin altın kemer turnuvasında 48 ve 63 kiloda sporcularımız zorlu müsabakalar sonucu altın kemerleri almayı başardılar. Bu başarılarından dolayı sporcularımı kutluyorum. Bu şampiyonlukların verdiği moralle ünümüzdeki Türkiye şampiyonluğu maçlarına daha iyi hazırlanacaklar. Hedefimiz 2018 Türkiye şampiyonasına Siverek'ten damga vurmaktır"
48 kiloda rakibini yenerek altın kemer kazanan Tuğba Çolak 'Amacının dünya şampiyonu olduğunu' belirterek " bir yıldır Muay Thai sporunu yapıyorum ve şehit polis Fethi Sekin altın kemer turnuvasında, rakibimi yenerek şampiyon oldum. Bu başarımı antrenörüm Hayati Sönmez hocama borçluyum" dedi
İlçeye 2. Altın kemeri kazandıran Ebru Demirkapı yaptığı açıklamada "Kazanacağıma inanarak çıktım ringe ve zorlu bir müsabakadan sonra rakibimi yenerek şampiyon oldum. En büyük amacım milli sporcu olup dünya şampiyonu olmak" dedi
(CS-SD-Y)

09.08.2017 11:36:33 TSI
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