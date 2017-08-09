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Karateye Erzurum damgası

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:35
Karateye Erzurum damgası
Karateye Erzurum damgası

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum karatesi yeniden şaha kalktı. Gaziantep'te yapılan Ümit-Genç Türkiye Karate Şampiyonasında Erzurum, ikisi altın madalya olmak üzere beş madalya ile şampiyonaya damga vurdu. Dadaş karateciler, şimdiden Uluslar arası Karate Turnuvası öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.
Türkiye Karate Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler-Gençler ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'na Gaziantep ev sahipliği yaptı. Antrenörler Emre Karataş, Özkan Kırıveroğlu ve Selim Topaloğlu yönetiminde tatamiye çıkan Erzurumlu karateciler adeta tarih yazarak, tatamiye damga vurdu. Dadaş karateciler, elde ettikleri iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile göğsümüzü kabarttılar.
Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ahmet Çelebi'nin de yer aldığı kafile, karate camiasının takdirini kazanırken, şimdiden Erzurum'da yapılacak olan Uluslararası Karate Şampiyonası öncesinde de rakiplerine gözdağı verdi. Gaziantep'te yapılan Ümit- Genç ve U21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 2 Altın, 2 Gümüş, 1 bronz madalya kazanan karateciler ilgi odağı oldu.
Ümitlerde tatamiye çıkan 52 kilodaki Emirhan Öztürk üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlerde 55 kiloda Erzurum'u temsil eden Ferhat Canyurt Türkiye şampiyonluğunu elde ederek, altın madalyayı boynuna taktı. Gençler 55 kiloda Ertğrul Yağan ise ikinci olarak, gümüş madalya kazandı.
Genç bayanlarda rakiplerine tatamiyi dar eden altın tekme Merve Saydemir 59 kiloda Türkiye şampiyonu olarak, madalya kürsüsünün en üst basamağına çıktı. U21 Yaş Altı müsabakalarda ise Dadaş tekme Serkan Bingöl, 75 kiloda ikinciliği elde ederek, gümüş madalya aldı.
Gaziantep'te yapılan Ümit-Genç ve U21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'ndan zaferle dönen karatecilerimiz bugün kafile başkanı Ahmet Çelebi nezaretinde İran'a gidiyor. İran'ın Urumiye Kentinde yapılacak olan Uluslararası Karate Şampiyonasına katılacak olan Erzurumlu karateciler, İran'dan döndükten sonra 26 Ağustosta Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Palandöken Karate Kupası Müsabakalarına hazırlanacak.
Erzurum karatesi bu başarıları ile altın çağını yaşamaya devam ediyor.
(ERZ-Y)

09.08.2017 11:36:41 TSI
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