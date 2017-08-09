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Bitlis Belediyesinden çiçek ekimi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik noktalarında mevsime özel çiçek ekimini sürdürüyor.

Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarda, yaz mevsimi için ekilen bodrum papatyası, vapurdumanı, kadife, yer minesi, papatya gibi çiçekler sadece şehri süslemekle kalmıyor aynı zamanda şehrin yeşiline ton katıyor. Peyzaj ve çevre düzenlemesi konusunda Bitlis'e yakışır görüntüler ve güzellikler sunmak hedefinde olduklarını belirten Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, hedefleri doğrultusunda göbek ve refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirerek görsel anlamda estetik bir görüntü kazandırdıklarını kaydetti. Ustaoğlu, "Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak peyzaj ve çevre düzenlemesinde 2017 yılının bahar döneminde aynı kentin farklı bölgelerinde çiçeklendirme çalışmalarını takım arkadaşlarımız başlattı. Daha güzel, yaşanabilir, sosyal çevreye duyarlı ve çevreci bir şehir olma noktasında hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bunun için katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ustaoğlu, Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mevsimine uygun rengarenk çiçekleri ana arterler, rekreasyon alanları, parklar, kavşaklar ve refüjlerde dikimlerine devam edileceği sözlerine ekledi.

(VO-MSA-Y)



09.08.2017 11:41:13 TSI

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