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Fikret Otyam, türkülerle anıldı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Fikret Otyam'ı, ölümünün 2'nci yıldönümünde şiirler, baraklar ve bozlaklarla andı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fikret Otyam'ı sevgiyle saygıyla anmaya, savunduğu değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi

Gazeteci - yazar, ressam, fotoğraf sanatçısı Fikret Otyam, ölümünün 2'nci yıldönümünde Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen programla anıldı. Programa Fikret Otyam'ın eşi Filiz Otyam, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci, Hasan Kaçmaz ve dostları katıldı.



Ezgü: "Sanat Otyam'ın kişiliğinde yaşıyor"

Fikret Otyam'ın yakın dostları şair Şükrü Erbaş ve Doç. Dr Atilla Erdem programa konuşmacı olarak katıldı. Programda, Otyam'ın sevdiği türküler ozanlar Sümer Ezgü, İlke Türkdoğan ve İlyas Şimşek tarafından seslendirildi. İlke Türkdoğan bağlamasıyla Şükrü Erbaş'a şiirlerinde eşlik etti. Ezgü, "Muratpaşa, Maltepe ve Hacıbektaş Belediyelerinin katkılarıyla Fikret ağabeyin kimliğinde sanat yaşıyor. Sanatın olmadığı toplumlarda, insanlar duyguları kör olur, gaddar oluyorlar. Yaşasın sanat" dedi. Program geç saatlere kadar sürdü.



Uysal: "Atatürk Türkiyesi"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, Fikret Otyam'ı, 'Ortadoğu kuraklığında Anadolu'da ortaya çıkan değişimi, Anadolu'da ortaya çıkan modernizmi, Atatürk Türkiyesi'ni çok iyi anlayan ve anlatan muhteşem bir insan olarak tanımladı.

Uysal, "Gerek röportajlardan oluşan kitaplarında gerekse de resimlerinde hep Anadolu ve insan sevgisini ifade etti. Bir insan düşünün ki bütün hayatını bir ülkenin bütünlüğü için harcıyor. Ülkenin bütün insanlarını kucaklamak için harcıyor. Vefat ettiğinde o ülkeyi temsil eden resmi makamlarından hiçbirisi cenazesinde yok. Bunun gibi bir yabancılaşma olabilir mi?"



"Bir Fikret Otyam'dan kaçsanız başka bir Fikret Otyam'a yakalanıyorsunuz"

Fikret Otyam'ı sevgiyle saygıyla anmaya, savunduğu değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Uysal, Demirciler İçi Çarşısındaki müzeden adının değiştirilmesine dikkat çekerek, "Eğer düşünceleriniz evrensel ve bir standartta ise, bir Fikret Otyam'dan kaçsanız, 300-500 sene önceki başka bir Fikret Otyam'a yakalanıyorsunuz" dedi.



Filiz Otyam: "Fikret arkasında tertemiz bir isim bıraktı"

Fikret Otyam'ın eşi Filiz Otyam da, "Yaşamı boyunca hep çalıştı ve üretti. Günlük gazetelerde binlerce köşe yazısı yazdı. Ülkemize ışık tutan karelerce fotoğraf çekti. Kendi deyimi ile sayısız tual boyadı. Kırktan fazla kitap yayımladı. Çalışmaları hep çok sevdiği halkı ve ülkesi üzerine idi. Onların dertlerini yazdı çizdi fotoğrafladı. Gerektiğinde TBMM'ye kadar taşıyarak gensoru verilmesini, hükümetin çözüm üretmesini sağladı. Her sonuç aldığında da çok mutlu oldu. Artık hepsi bitti. Fikret arkasında az kişiye nasip olan tertemiz bir isim bıraktı. Bugün onun adını ve bıraktıklarını korumak, Onu benim kadar tanıyan seven dostlarımızla birlikte hepimize, bize düşüyor. Bu desteğinize güveniyorum biliyorum ki yalnız değilim" şeklinde konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



09.08.2017 11:44:28 TSI

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