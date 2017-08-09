YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samandağ'da basketbol kursu

Samandağ'da basketbol kursu



HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde basketbol kursu açıldı.

Samandağ Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Kamacı, 10 yaş üstündekilere basketbolu sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmesi, öğrenirken eğlenmesi ve sportif becerilerini artırması için başlattıkları kurslara, basketbolu da eklediklerini belirten Kamacı, "Spor ahlakıyla donatılarak, genç yeteneklerin keşfedilmesini hedefleyen belediyemiz tarafından sunulan kurslara katılan çocukların, yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkı sağlanırken, çocuklarının eğlenerek profesyonel bir ekipten eğitim almaları sağlanıyor" dedi.

Basketbol kursunun Samandağ Spor Salonu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Orhan Kurtdere'nin yönetiminde saat 18.00'de her hafta salı ve perşembe verileceği belirtildi.

(ELF-Y)



09.08.2017 11:47:12 TSI

NNNN

