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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden açıklama



AĞRI (İHA) - Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 8 Ağustos tarihinde basın yayın organlarında yer alan, 'engelli kızlarının şifa bulacağı günü bekliyorlar' haberi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"07.08.2017 tarihinde basın yayın organlarında yer alan 'engelli kızlarının şifa bulacağı günü bekliyorlar 'haberine istinaden Doğubayazıt Sosyal Hizmet Merkezinde görevli meslek elemanları inceleme yapmak amacıyla 08.08.2017 tarihinde Yanoba Köyünde ikamet eden Uçar ailesinin adresini ziyaret ettiler. Engelli bireylerden Fatma, ve Yıldız Uçar kardeşler 2010 yılından Emine Uçar'ın da 2014 yılından itibaren Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden engelli evde bakım ücreti aldığı ayrıca Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da 2022 engelli aylığından faydalandıkları, ailenin ortalama 3 bin 880 Türk Lirası yardım aldığı öğrenilmiştir. Baba Müdür Uçar ile gerçekleştirilen görüşmede, eşi Zeynep Uçar ile 1973 yılında birlikte yaşamaya başladıklarını, bu birlikteliklerine 1979 yılında resmiyet kazandırdıklarını söyledi. Evliliklerinden 9 çocuklarının olduğunu, çocuklarından birinin vefat ettiğini ve çocuklarından Fatma Uçar'ın 12, Emine Uçar'ın 10, Yıldız Uçar'ın ise 8 yaşındayken felç geçirdiklerini, engelli kızlarının kişisel ihtiyaçlarını eşiyle birlikte üstlendiğini, kızlarını sürekli hastaneye götürdüklerini ancak tedavilerinin bulunmadığını, akraba evliliği sonucu kalıtsal olarak belirli bir yaştan itibaren felç geçirdiklerini ve iyileşemedikleri görülmüştür"

(AS-AA-Y)



09.08.2017 11:48:09 TSI

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