YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Nazilli'yi örnek alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Nazilli'yi örnek alacak



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Bursa Büyük Şehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Nazilli'ye gelerek Türkiye'nin ilk Alzheimer hastaları ve aileleri için buluşma ve danışmanlık merkezini ziyaret edip yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundular.

Nazilli Belediyesi'nin öncülüğünü yaptığı sağlıklı yaşam ve yaşlılık ile ilgili Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Alzheimer hastaları ve aileleri için buluşma ve danışmanlık merkezi Bursa Büyük Şehir Belediyesinden gelen misafirlerini ağırladı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Uzmanı Yasemin Şavşatlı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İsmail Kurt, Sosyal Yardımlaşma Engelli Hizmetler Sorumlusu Oya Berber Nazilli Belediyesinin çalışmalarını yakından incelediler. Özel Kalem Müdürü Engin Tulumbacı Bursa Büyük Şehir Belediyesi misafirlerine eşlik ederek Alzheimer hastaları ve aileleri için buluşma ve danışmanlık merkezi hakkında ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gelen misafirler Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ettiler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin selamını ileten Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Uzmanı Yasemin Şavşatlı "Bursa'da yapılması planlanan çok amaçlı bakım merkezinde Alzheimer hastaları içinde bir bölüm planlamaktayız. Nazilli Belediyesinin geçmiş 6 yıllık merkez tecrübesini ve çalışma metotlarını yerinde inceledik. Çalışma şartları, düzenlemeler, avantajlar ve dezavantajlar olmak üzere birçok konu hakkında istişare de bulunduk. Hasta yakınları ve hastalarla uzun süre sohbet ederek eksikleri yerinde tespit ettik. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlı ve dezavantajlı tüm gruplara özel çalışmalarımız ve hizmetlerimiz mevcut, ancak yeni başlayacağımız büyük bir proje için Nazilli'den de örnek almak istedik. Nazilli Belediyesi Alzheimer merkezinin tecrübesi bizim için çok önemli ve buradaki gözlemleri dikkate alarak bir planlama yapacağız. Böylesine hassas ve çok önemli bir çalışmayı hayata geçirdikleri için başta Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı ve bu projede çalışan ekibini tebrik ederiz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ise "Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi bizim için başta gelen hizmetlerimizdendir. 2011 yılından itibaren 6 yıl boyunca hizmet sunuyoruz. Kendi personellerimiz tarafında hastalarımızla tek tek ilgilenilmektedir. Bir sağlık teknikerimiz, spor öğretmenimiz her hasta için ayrı ayrı ilgilenen görevli arkadaşlarımız tarafından Alzheimer hastalarımıza gerekli ilgi gösterilmektedir Sabah saat 08:00'da özel servis araçlarımızla alıp akşam saatlerinde 16.00'da merkezden alarak evlerine bırakıyoruz. Günlük ortalama 18-20 vatandaşımıza bu alanda hizmet vermekteyiz" dedi.

(OD-MB-Y)



09.08.2017 11:49:09 TSI

NNNN

