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Sokak hayvanları için su kabı



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle sokak hayvanları için de belirli noktalara su ve mama kabı bırakıldı.

Elazığ Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yüksek hava sıcaklıklarına bağlı olarak, sokak hayvanları için kentteki su kaynaklarının azalma ihtimaline karşı belirli noktalar tespit etti. Ekipler tarafından tespit edilen noktalara su ve mama konulan kaplar bırakıldı.

Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Hüseyin Çelik, "Ülkemiz genelinde yüksek hava sıcaklıklarına bağlı olarak kentlerdeki su kaynaklarının azalmasından dolayı, yaban ve sokak hayvanları su sıkıntısı çekerek yaşamları olumsuz etkilenmektedir. Her evin önüne bırakılacak bir kap su,sahipsiz sokak hayvanları için yaşam kaynağı olabilir. Onlar için bu yaz boyunca kapımızın önünde veya doğada bir kap su bulunduralım" dedi.

Müdürlük çalışanları ile Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Fikret Gürocak ile birlikte belirlenen alanlara su ve mama doldurularak kap dağıtımı yapıldığını aktaran Çelik, "Su ve mama kabı dağıtımlarına sokak hayvanları için uygun ortamlarda devam edilecek. Vatandaşlarımızdan bu su ve mama kaplarına sahip çıkmalarını, temizliklerinin yapılmasını, su, mama doldurularak bu çalışmalara katkı sağlamalarını beklemekteyiz" diye konuştu.

(ZD-HİV-AŞ-Y)



09.08.2017 11:53:24 TSI

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