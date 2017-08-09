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Bafra Belediyesi Sünnet Şöleni Cuma günü



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü yapılacak olan Sünnet Şöleni için hazırlıklar tamamlandı.

Bafra Belediyesi, 11 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek şölen için gün sayıyor. 11 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak 14. Sünnet Şöleni için 15-30 Haziran tarihleri arasında başvuruları tamamlanan 70 çocuk sünnet ettirildi. 11 Ağustos saat 16.00'da başlayacak Sünnet Şöleni, Ali Kale Turistik Tesisleri Mesire Alanı'nda yapılacak. Şölen öncesinde ise sünnet olan çocuklar için konvoy yapılacak.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 14.00'te başlayacak olan konvoya tüm halkı davet ederek, "Bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Sünnet Şölenimizde 70 çocuğumuzun sünnetlerini gerçekleştirdik. Çocuklarımızı sünnet eden sağlık personeline ve Bafra Devlet Hastanesi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl şölenimizi Ali Kale Turistik Tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Şölen öncesi saat 14.00'te konvoyumuz var. Konvoy 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak ve şehir turu atarak şölen alanına geçeceğiz. Halkımızın çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmalarını rica ediyorum. Beraberliğimizi sağlayan bu tür organizelerde halkımız her zaman örnek davranışlar sergilemiştir. Şimdiden herkese teşekkür ediyor, bu yıl da yine en iyi beraberlik örneği göstermeye davet ediyorum" dedi.

(ŞU-SLH-Y)



09.08.2017 11:53:29 TSI

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