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Başkan Albayrak'ın Saray ilçe gezileri

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:52
Başkan Albayrak'ın Saray ilçe gezileri
Başkan Albayrak'ın Saray ilçe gezileri

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Saray Kaymakamı Alp Aslan'ı ve Belediye Başkanı Nazmi Çoban'ı makamlarında ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Kadir Albayrak, misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Alp Aslan'a teşekkür etti. Kaymakam Aslan ise, Başkan Albayrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kadir Albayrak ve Başkan Nazmi Çoban, Büyükşehir Belediyesinin Saray'da gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret sonunda Başkan Kadir Albayrak ve Başkan Nazmi Çoban Saray esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
(SK-MEF-Y)

09.08.2017 11:54:19 TSI
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