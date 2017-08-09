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Derbent heyetinden teşekkür ziyareti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:54
Derbent heyetinden teşekkür ziyareti
Derbent heyetinden teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar ve beraberindeki heyet Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ilçeye gerçekleştirilen yatırımlar nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, beraberindeki İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Belediye Meclis Üyesi İsmail Öz, İlçe Mili Eğitim Müdürü Adem Yaldız ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ceylani Kılıç'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından bir açıklamada bulunan İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Büyükşehir belediyesi yasasının yürürlüğe girmesinin ardından geçen 3 yıllık süre içerisindeki ilçeye olan yatırımlarına dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu süreçteki Derbent'e kazanımlarına vurgu yapan ve bundan dolayı bir heyet halinde gelerek teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirten Acar, "Derbent için eskiden sadece hayal ve özlem olan büyük proje ve çalışmalar bu dönemde hayata geçirildi. İlçemizde iz bırakan bu eserler nedeniyle ilçe protokolü olarak bir heyet halinde bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretimizde ayrıca, Gölpark'a yapılacak olan çevre düzenlemesi, bisiklet ve yürüyüş yolları ile İmam Hatip Lisesi hizmet binası bahçesine yapılması planlanan çevre düzenlemesi konusunda da Daire Başkanımız Ceylani Kılıç Bey'le hep birlikte istişare ederek görüş alışverişinde bulunduk. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Bey başta olmak üzere, ilçemize hizmetleriyle katkı ve destek sunan tüm daire başkanlarımıza ilçemiz halkı adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(ARÖ-AH-Y)

09.08.2017 11:56:11 TSI
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