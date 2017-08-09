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TSK Mehmetçik Vakfı'ndan Özoğlu Paya'ya ziyaret

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:54
TSK Mehmetçik Vakfı'ndan Özoğlu Paya'ya ziyaret
TSK Mehmetçik Vakfı'ndan Özoğlu Paya'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Murat Çankaya
ERZURUM (İHA) - TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette Mehmetçik Vakfı'nın 26 Temmuz 2017 tarihinden itibaren vekâleten kurban bağışlarını kabule başladığını ve bir hisse kurban bedelinin 890 TL olduğunu hatırlatarak vakfın faaliyetleri hakkında kısa bilgi arz eden Topdağı, vakfın yaptığı yardımlar konusunda şu bilgileri verdi:
"Vakıf; kurulduğu 1982 yılından bu yana 51.027 Mehmetçik veya Mehmetçik yakınına, bugünkü değeriyle yaklaşık olarak toplam 646.476.341 TL yardım yapmıştır. Yardım miktarları her altı ayda bir artırılarak yeniden belirlenmektedir.2015 yılında yapılan yardımların tutarı 68.802.983 TL, 2016 yılında yapılan yardımların tutarı ise 77.389.485 TL'dir.
Şehit/vefat Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımının yanı sıra Gazi ve malul Mehmetçiklere de maluliyet yardımı ile aylık bakım yardımı yapılmaktadır. Bu Mehmetçiklerimizin çocuklarına 18 yaşına kadar aylık 500 TL, öğrenime devam edenlere lise düzeyinde 660 TL, üniversite (Yüksek lisans dâhil) düzeyinde 800 TL aylık yardım yapılmaktadır. Şu ana kadar 3617 Mehmetçik çocuğuna yardım yapılmış ve 1122 Mehmetçik çocuğuna yardıma devem edilmektedir. Bu çocuklara aylık yapılan yardım miktarı 740.000 TL'dir. Yardım almaya devam eden 7688 Gazi/malul Mehmetçik ile birlikte vakfın yaptığı yardımların miktarı aylık olarak 6.900.000 TL'dir."
Yardımların büyük bölümünün vekâleten kurban bağışlarından karşılandığını da sözlerine ilave eden Topdağı, bağışlanan kurbanların kesimi hakkında da şunları söyledi:
"Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, sağlığa uygun koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli, veteriner, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, kesim merkezlerinin kapasitelerine göre, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır.
Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine taze et olarak dağıtılacak, taze et verilemeyen şehit ailesi ve gaziler ile arzu eden kurban bağışçılarına da kurban etlerinden yapılan kavurma gönderilecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla ilgili tebliğinde özetle "kurban ibadetinin yerine getirilmesi için kurban temin edilmesi ve kurbanın kesilerek kanının akıtılması gerektiği" belirtilmektedir. Söz konusu tebliğe uygun olarak, Mehmetçik Vakfına yapılan her kurban bağışı için mutlaka kesim yapılacaktır.
Ayrıca; TSK Mehmetçik Vakfı'nın, vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka kişi, kurum veya kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini bilgilerinize sunarım.
Kesim yapılacak kesimhanelerin kapasiteleri göz önünde bulundurularak temin edilen kurbanlıkların sınırlı sayıda olması nedeniyle, bağışların son günlere bırakılmamasının önemini de hatırlatmak istiyorum."
Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın; doğrudan anlaşmalı bankalardan, vakfın internet sitesi üzerinden, vakfa ait şirketlerden veya vakıf temsilciliklerinden nakit veya kredi kartı ile bağış yapabileceklerini de sözlerine ilave eden Topdağı;"Kesim sonrası bağışçılarımıza gönderilecek kurban kavurması, teşekkür mektubu, noter onaylı kesim tutanağı ile arzu eden bağışçılarımıza kurban kesimi görüntülerinin ulaştırılabilmesi için bağış işlemleri esnasında kimlik, adres, telefon ve vatandaşlık numarası gibi bilgilerin tam ve doğru olarak yazılmasının önemli olduğunu"ifade etti.
Tümgeneral Özoğlu ise ziyaretten çok memnun olduğunu söyleyerek, TSK Mehmetçik Vakfı'nın çok ulvi bir görevi üslenmiş olduğunu vurguladı ve"Vakfın faaliyetlerini yakinen takip ediyorum. Erzurum Temsilciliği'nin, sadece Erzurum'da değil, sorumluluk bölgesindeki 17 ilin tamamında şehit ailelerine, gazi ve malul Mehmetçiklere ulaşmaya çalıştığını memnuniyetle görüyorum. Temsilcilik personeline yaptıkları bu önemli hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

09.08.2017 11:56:55 TSI
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