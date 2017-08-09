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Belediyenin eski ana binası yıktırılıyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:55
Belediyenin eski ana binası yıktırılıyor
Belediyenin eski ana binası yıktırılıyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinin depremde ağır hasar gören eski ana hizmet binasının yıkımı için çalışmalar başlatılırken, alt katındaki esnaf ise iş yerlerini boşaltmaya başladı.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında yaşanan depremde hasar gören yapıların yıkımına devam ediyor. Kentin güzelleşmesi adına Büyükşehir Belediyesi, son olarak mülkiyeti kendisine ait olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski hizmet binasının yıkım işlemlerinde ise sona gelindi. Eski hizmet binasının zemin katında bulunan pasajda yer alan 52 iş yeri sahibi, dükkanlarındaki malzemelerini toplamaya başladı. Pasajın tamamen boşalmasının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yıkım işlemlerine geçilecek.

Belediye pasajı esnafı umutlu
Yaklaşık bir yıldır yaşanan olumsuzluklardan dolayı stres ve sıkıntı yaşadığını söyleyen pasaj esnafı Ömer Ekin, "Pasaja yıkım kararının alınmasından bu yana işlerimizde aksaklık vardı. Bizim de ümitlerimiz tükenmişti. Sağ olsun kentimize yeni atanan valimiz bizi dinledi, dertlerimize derman oldu. Bizlere yeni yapılacak binada iş yeri sözü verdi. Bizde kendisinin yüreğine, sözüne inanarak bugün dükkanlarımızı gönül rahatlığıyla boşaltıyoruz. Sayın valimizden Allah razı olsun" dedi.
Pasajda 26 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen İbrahim Elitaş da, "Pasajda dükkan sahibi olmak için 26 yıl önce arsa satıp iş yerinin hava parasını ödedim. Buradan kazandığım parayla 20 kişilik nüfusa bakıyorum. Engelli kardeşim var. Tek umudum ve tek kazancım bu dükkan, şimdide burası yıkılıyor. Dükkanlarımızı esnaf arkadaşlar olarak boşaltmaya başladık. Kiralar çok pahalı olduğu için ürünlerimi depoya koyacağım. İnşallah yeni binanın yapılmasıyla birlikte yeni dükkanlarımıza geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gençliğimin geçtiği dükkanımı boşaltıyorum"
Pasajın bir başka esnafı Hasan Aslanoğlu da, alınan karardan dolayı mutlu olduklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Yeni valimiz bizi pasajda ziyaret ederek, yeni yapılacak binada iş yeri sözü verdi. Bizi dinlediği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün gençliğimin geçtiği dükkanımı boşaltıyorum. Biraz buruk bir mutluluk içerisindeyim. Ama gelecek içinde umutluyum."
(MSA-Y)

09.08.2017 11:57:22 TSI
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