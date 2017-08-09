ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Efsane İtfaiyeci Muğla Büyükşehir'i Ziyaret Etti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:56
Efsane İtfaiyeci Muğla Büyükşehir'i Ziyaret Etti
Efsane İtfaiyeci Muğla Büyükşehir'i Ziyaret Etti
- Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesini ziyaret etti.

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Türkiye'de yangın denince ilk akla gelen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin hazırlanması ve yayınlanmasında en büyük çabayı sarf etmiş, güncelleştirilmesinde de otorite olarak görülen, Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesini ziyaret etti.
1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürlüğü da yapmış olan efsane itfaiyeci Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İtfaiyeye yaptığı ziyarette, itfaiye mesleğinin geçmişten günümüze gelişimi ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında fikir alışverişinde bulundu.
İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Yangın Profesörü Abdurrahman Kılıç," Yaptığım gözlem ve aldığım bilgiler doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin donanımlı ve disiplinli personel yapısına ve bölgeye uygun işlevsel araç-ekipmana sahip olduğunu gördüm. Bu da beni bir itfaiyeci olarak mutlu etti. Vatandaşların 7/24 güvende olmaları için çalışan tüm itfaiye personeline görevlerinde afetsiz ve kazasız günler diliyorum" dedi.
(BT)

09.08.2017 11:58:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL

BODRUM'DA ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ortaca'da jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU
Yörük hayatı yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor
YEREL

YÖRÜK HAYATI YERLİ VE YABANCI TATİLCİLERDEN İLGİ GÖRÜYOR
Ortaca'da otomobille, motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
YEREL

ORTACA'DA OTOMOBİLLE, MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; 2 YARALI
Polisten esrar operasyonu
YEREL

POLİSTEN ESRAR OPERASYONU
'Kırsaldaki Çınarlar'a Büyükşehir'den destek
YEREL

'KIRSALDAKİ ÇINARLAR'A BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK
Yemek Tasarım Atölyesi Tamamlandı
YEREL

YEMEK TASARIM ATÖLYESİ TAMAMLANDI