YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efsane İtfaiyeci Muğla Büyükşehir'i Ziyaret Etti

Efsane İtfaiyeci Muğla Büyükşehir'i Ziyaret Etti

- Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesini ziyaret etti.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Türkiye'de yangın denince ilk akla gelen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin hazırlanması ve yayınlanmasında en büyük çabayı sarf etmiş, güncelleştirilmesinde de otorite olarak görülen, Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesini ziyaret etti.

1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürlüğü da yapmış olan efsane itfaiyeci Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İtfaiyeye yaptığı ziyarette, itfaiye mesleğinin geçmişten günümüze gelişimi ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Yangın Profesörü Abdurrahman Kılıç," Yaptığım gözlem ve aldığım bilgiler doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin donanımlı ve disiplinli personel yapısına ve bölgeye uygun işlevsel araç-ekipmana sahip olduğunu gördüm. Bu da beni bir itfaiyeci olarak mutlu etti. Vatandaşların 7/24 güvende olmaları için çalışan tüm itfaiye personeline görevlerinde afetsiz ve kazasız günler diliyorum" dedi.

(BT)



09.08.2017 11:58:30 TSI

NNNN

