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Bodrum'da asfalt çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz sezonunda, hafta sonu da dahil olmak üzere ağırlık verdiği çalışmalarda, Bodrum Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların bakım ve onarımları yapılıyor. Yalıçiftlik mahalle genelini kapsayan çalışmalarda ekipler, 1 kilometre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip yol zeminini, öncelikle asfaltlamaya uygun hale getirdi. Çalışma sonrası yola döktüğü toplam 600 ton sıcak asfalt ile ivedilikle çalışmalarını tamamlayarak yolu en kısa sürede vatandaşın hizmetine açtı.

Peksimet Mevkii'nde bulunan Bodrum Belediyesi Modern Asfalt Plenti'nde üretilen malzeme ile gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların talepleri de dikkate alınarak ve hazırlanan iş programına göre bölge bölge çalışma yürütülüyor.

Ortakent Yahşi'de yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, belediye asfalt şantiyesinde üretilen günlük 800 ton sıcak asfalt ile tüm yarımadanın yollarını bakıma aldıklarını belirtti. Başkan Kocadon, çalışmaları yaz kış demeden aralıksız sürdürdüklerini de ifade ederek, "Çünkü Bodrum, büyük bir coğrafya. Tüm yarımadamıza yetebilmek için tüm ekiplerimizle birlikte elbirliğince çalışıyoruz. Modern asfalt plentimizin tam teşekküllü olarak devreye girmesiyle önemli sayılabilecek miktarda asfalt üretim kapasitesine ulaştık. Kış aylarından itibaren başlattığımız çalışmalarımızı -ki özellikle yağmurlu havalardan sakındığımız sıcak asfalt çalışmalarını- mevsimsel şartlara uygun bir şekilde yürüttük. Dolayısıyla ekiplerimiz, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için özveriyle çalışmalarını yaz aylarında da durmadan sürdürüyor." dedi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarımada genelindeki asfalt çalışmaları kapsamında bu haftaki programa istinaden Konacık Mahallesi Kanuni Süleyman Caddesi, Gümüşlük Mahallesi Malazgirt Sokak, Yalıkavak Mahallesi Acar Sokak'ta çalışma yapıyor. Akyarlar Mahallesi Manço Sokak ve Kemer Sarnıç Sokak ile Konacık Mahallesi Zeytinli Caddesi'nin yanı sıra 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü bölge genelinde yama asfalt çalışmaları yapıyor.

Turgutreis Mahallesi Nağme Sitesi'nde finisher ile sıcak asfalt işlerini sürdüren ekipler, Yalıkavak Mahallesi İnönü Caddesi Yeni İmar Yolu ve Acar Sokak'ta, Gündoğan Mahallesi Martı Sitesi'nde, Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba Mevkii Malazgirt Sokak'ta da greyder ile yolları asfaltlıyor.

Konacık'taki Cem Evi önü Yahya Kemal Caddesi'ndeki finisher ile asfalt zemin hazırlığının yanı sıra yine Konacık'ta yer alan yeni ticaret odası binası yolunda da asfalt serme işini yürütüyor.

(MB-Y)



09.08.2017 11:59:09 TSI

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