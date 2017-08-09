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Özvatan'da şenlik var



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Özvatan Belediyesi Kültür ve Turizm Şenlikleri 12-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yapılacak şenliklere Gülşen Kutlu ile TRT sanatçıları da katılarak konser verecek.



Kayseri'nin Özvatan ilçesinde ilki geçen yıl büyük bir katılım ile yapılan ve geleneksel hale getirilmesine karar verilen Kültür ve Turizm Şenlikleri'nin ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek. 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan şenliklere herkesi davet eden Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ''Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz şenliğe ilgi büyük oldu. Bizde bunu geleneksel hale getirmeye karar verdik. 2. Özvatan Belediyesi Kültür ve Turizm Şenliği Cumartesi ve Pazar günü yapılacak. Şenliğimize ilçe halkımızın yanı sıra tüm sanatseverleri bekliyoruz. Birçok farklı aktiviteninin yanı sıra önemli sanatçılarımız verecekleri konserler ile şenliğimize renk katacak'' dedi.



Şenlik, 12 Ağustos Cumartesi günü Folklor gösterileri ile başlayacak. Mahalli sanatçıların ardından Özvatan tanıtım sinevizyonu yayınlanacak. Gece TRT sanatçıları Esra Er Ekinci ve Barış Akpınar'ın konserleri ile sona erecek. Şenliğin ikinci gününde 13 Ağustos Pazar günü katılımcılara yöresel bulgur pilavı ikramı ile başlayacak. Yine mahalli sanatçıların konserleri ve plaket töreni ile sürecek olan gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Gülşen Kutlu konser verecek. Şenlikler yapılacak havai fişek gösterisi ile son bulacak.

(SK)



09.08.2017 12:00:35 TSI

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