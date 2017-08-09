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Alanya'da 3. Turizm istişare toplantısı gerçekleştirildi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:01
Alanya'da 3. Turizm istişare toplantısı gerçekleştirildi
Alanya'da 3. Turizm istişare toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesi'nde Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından 3. Turizm istişare toplantısı gerçekleştirildi.
ALTİD tarafından organize edilen turizm istişare toplantılarının 3.sü, Okurcalar ve Türkler'den sonra, Konaklı Otelciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölgesel turizmin sorunlarının yanısıra ülke turizmine yönelik genel sorunların da ele alındığı ve geleceğe yönelik çözüm yollarının konuşulduğu toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, KONTİD Başkanı Ali Orkan, Turizm Bölge Dernek Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yücel, "Turizmin dünü, bugünü ve yarınının planlamasını konuştuk"
ALTİD Başkanı Burhan Sili'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda turizmin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sorunların uzun uzun konuşulduğu toplantının ardından Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, "Turizmin dünü, bugünü ve yarınının planlaması ve yapılanmasıyla ilgili fikir alış-verişinde bulunduk. Mevcut durumu değerlendirdik. Her şeyden önemlisi de gerek ülkemizin içinde bulunduğu durumdan gerek bölgesel şartlardan kaynaklanan sorunlar karşısında gelecek yatırımların neler olabileceğini paylaştık" dedi.

"Teleferik Alanya'ya bir marka değeri katacak"
Belediye Başkanı Yücel, "Teleferiğin Alanya'ya bir marka değeri katacağı bilinciyle teleferiğin açılması, yapılanması ve uygulanması görüşlerimiz vardı. Acentecilerin ve tur operatörlerinin teleferikten nasıl faydalanabileceği, turistlerin nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi alış-verişi yaptık. Teleferikle kaleye çıkan turistlerin nerelerden en iyi şekilde faydalanabileceği konularını ele aldık. Kaleye çıkan turistlerin Bedesten bölgesinden, büyük camiden, sarnıçlardan, Kayhanlar Kültür Evi'nden, iç kaleden nasıl faydalanabileceğini değerlendirdik. Bununla ilgili de çalışmalarımızın başında olduğumuzu, en kısa zamanda en faydalı şekilde insanların bu projeden yararlanması tekliflerimizi, önerilerimizi turizmcilerimize sunduk. Bölgemizin turizmle ilgili gelecek vaad eden yatırımlarını değerlendirdik."

"İzleyeceğimiz yolu tespit ediyoruz"
ALTİD Başkanı Burhan Sili de "Okurcalar bölgesinde başlatılan istişare toplantılarımızı bir önceki hafta Türkler ve İncekum bölgesinde devam ettirmiştik. Bu hafta da diğer toplantılarda olduğu gibi yine Belediye Başkanımızın katılımıyla Konaklı bölgemizde otel işletmecileri üyelerimizle buluştuk. Turizm sezonunun mevcut durumu, ne şekilde sürdürülebildiği, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler, belediyemiz ve yerel yönetimlerle olan ilişkilerimizde aksayan noktalar ve oluşan taleplerimiz gibi konularda istişarede bulunduk. Verimli geçtiğini düşündüğüm bu toplantılara Kleopatra bölgesiyle devam edeceğiz. Sonraki haftalarda da Alanya'nın doğu bölgelerinde istişare toplantılarımız sürecek. Bölgesel toplantılarımızı tamamladığımızda acente, tur operatörleri ve tüm üyelerimizin katılımıyla genel bir toplantı daha yapacağız. Sektör olarak yapmamız gerekenler, sorunların bertaraf edilmesi ve izleyeceğimiz yolun tespit edilmesi açısından bu birlikteliği önemli buluyorum. Doğru proje ve planlamalarla 2018 yılından itibaren çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

09.08.2017 12:03:59 TSI
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