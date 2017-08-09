YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İkinci etap sokak sağlamlaştırma çalışmaları devam ediyor

İkinci etap sokak sağlamlaştırma çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi, kentin tarihi güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında misafir sokakta 2.etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yürütüyor.

Gerçekleşen sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında, misafir sokakta bulunan binalara yapısına uygun bir biçimde estetik kazandırılacak. Cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile binalar modern yaşama uyarlanacak ve bu değerler gelecek nesillere taşınacak olup, bu şekilde ilçe turizmine katkı sağlanacak.

Akçakoca'ya daha fazla hizmet getirmenin gayreti içerisinde olan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçe ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi verdiklerini belirterek, "Büyük bir potansiyeli içinde barındıran Akçakoca ; yapılacak olan çalışmalar ile ciddi bir yere gelecek. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile sokağımız ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır" dedi.

(RFK-Y)



09.08.2017 12:05:19 TSI

NNNN

