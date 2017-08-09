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Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 149 bin oldu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:03
Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 149 bin oldu

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 2017 yılı Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 149 bin 412 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2017 yılı Haziran ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 21 milyon 643 bin 213 oldu. Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 149 bin 412 oldu. Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 65 bin 113 oldu. Bartın'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 49 bin 11 oldu.
(OA-OA-Y)

09.08.2017 12:05:41 TSI
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