Kayseri Şeker, lisanslı depoculukta çiftçinin umudu

KAYSERİ (İHA) - Sektöründe pancar çiftçisinin umudu olan Kayseri Şeker, sözleşmeli tarım ve lisanslı depoculuk hizmetleri ile de bölge çiftçilerinin umudu haline geldi.



Her yıl yaklaşık on bin çiftçi ile şeker pancarı ekim sözleşmesinin yanında lisanslı depolar ile Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir çiftçilerine hizmet vermeye devam eden Kayseri Şeker, bölge çiftçilerine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Lisanslı depolara alınan ürünlerin yetkilendirilmiş borsalar aracılığı ile TMO veya diğer alıcılara peşin olarak elektronik ortamda satılabilmesi üreticiyi de memnun ediyor.



Depolar doluluk seviyesine yaklaştı



Güvenilir ürün ticaretinin adresi haline gelen Kayseri Şeker'in lisanslı depoları, ürünlerin sağlıklı ve sigortalı depolama hizmeti beklenenin üzerinde rağbet gördü. Bölgede hasadın erken yapıldığı Boğazlıyan bölgesindeki lisanslı depolarda çok kısa sürede tam doluluk yaşanırken, geç hasat yapılan Şarkışla bölgesindeki lisanslı depoların da kısa sürede dolması bekleniyor. Develi Bölgesindeki Lisanslı deponun da danelik mısır bölümü dışında doluluk seviyesine ulaştığı belirtildi.

Çiftçiler sıra beklemiyor



Kayseri Şeker'e ait Boğazlıyan Bölgesinde 40 bin tonluk, Şarkışla ve Develi bölgelerinde ise 20'şer bin tonluk olmak üzere toplamda 80 bin ton kapasiteli lisanslı depolara çiftçiler randevu almadan ve sıra beklemeden ürün teslim edebiliyor.



Çiftçiler lisanslı depolara ürün koymak suretiyle, ELÜS'ü teminat göstererek bankalardan kredi kullanabilme, ELÜS'ünü iptal ettirerek istediği anda aynı kalite ve miktarda geri çekebilme, ürünlerde 24 aya kadar miktar ve kalite kaybı olmadan muhafaza etme imkanına da sahip olabiliyor. Ayrıca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlerden buğday, arpa ve mısır için 3TL/ton/ay depo kira desteği verilerek çiftçilere destek sağlanıyor.



Çiftçi memnun



Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, konuyla ilgili açıklamasında, "Boğazlıyan Bölgemizde 15 Temmuz'da buğday hasadı döneminin başlamasıyla birlikte çiftçilerimizin yoğun ilgisi sayesinde bir hafta gibi kısa bir sürede Boğazlıyan lisanslı depolarının kapasitesi dolmuş bulunmaktadır. Borsamıza çiftçilerden gelen talep Kayseri Şeker'in lisanslı depolarında kapasite artırımına gidilmesi yönündedir. Uygulamadan memnun kalan çiftçilerimiz ve Odamız aracılığı ile bu lisanslı depoları bölgemize kazandıran başta Sayın Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasının değerli Yöneticilerine, Lisanslı depo çalışanlarına teşekkür ediyorlar" dedi.



Şarkışla bölgesindeki lisanslı depoya buğday getiren Gemerek çiftçilerinden Taner Pekyürek ise, güvenli gördükleri için ürünlerini Gemerek'ten Kayseri Şeker'in Şarkışla'da ki Lisanslı Depolarına getirdiklerini belirterek, "Böyle bir yatırımın Gemerek ve Şarkışla için çok faydalı olduğunu gördük keşke her bölgede böyle bir şey olsa Kayseri Şekerin bu yatırımları yapması çiftçinin çok faydasına oluyor. Bu yatırımlar sayesinde çiftçinin ürünü ortada kalmıyor.Stopaj ve kesintiler burada uygulanmıyor bu da artı bir değer katıyor. Gerek peşin satımda gerekse depolama ve emanete bırakma amacıyla çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu yatırımlar çiftçiyi tüccarın elinde ezdirmiyor yani daha değerinde satıyoruz" diye konuştu.



Şarkışla çiftçilerinden Necmi Yılmaz da, "Kayseri Şeker'e ait lisanslı depolar aynı kendi evimizdeki tahıl ambarımız gibi oldu.Tahılımızı ürünlerimizi buraya depolanmak üzere veriyor ve parasını da alıyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz,yapanların işleri rast gelsin,önder olanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

(SK)



09.08.2017 12:11:15 TSI

