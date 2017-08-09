Muratpaşa'da yeni Yönetim Kurulu belirlendi
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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor'da yeni Yönetim Kurulu belirlendi.
Yeni Yönetim Kurulu belirlenen Muratpaşa Belediyespor'da Murat Şimşek yeni Başkan oldu. Murat Ülger Hentbol'den sorumlu Başkan Yardımcısı, Yener Altıntaş Cimnastik ve futboldan sorumlu Başkan Yardımcısı, Ahmet Öztürk Güreşten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Çetin Futboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Erdem Uğur Muhasip Üye, Hasan Hüsnü Kilit Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar Sinan Özkan Yönetim Kurulu Üyesi,
Özgür Taylant Budak Yönetim Kurulu Üyesi belirlendi.
(SÇ-SÇ-Y)
09.08.2017 12:11:57 TSI
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