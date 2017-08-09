YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Didim Ticaret Odasından Vali Köşger'e ziyaret

Didim Ticaret Odasından Vali Köşger'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Didim Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Aydın Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete katılan Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Meclis üyesi Savaş Cengiz ve Genel Sekreter Mustafa Erğan, Vali Köşger'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Köşger'de nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Didim Ticaret Odası heyetine teşekkür etti.

Ziyarette taraflar il ve ilçenin ekonomik durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vali Köşger, yaz sezonunun gidişatı hakkında misafirlerinden bilgi aldı. Didim'e geçtiğimiz hafta geldiğini ve çok beğendiğini belirten Köşger, ilçenin gelecek vadettiğini belirtti.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Vali Köşger'e Didim adına taleplerini içeren raporlar sundu. Acil hastane ihtiyacı, Didim - Akyeniköy - Akköy bölünmüş yolu, Akbük - Kazıklı - Milas Bodrum Havalimanı yolunun turizm yolu ilan edilmesi hakkında hazırlanan raporlar ve Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi hakkındaki bilgilendirme dokümanlarını inceleyen Köşger, heyetten bu konularda detaylı bilgiler aldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, hastane hakkındaki talebin gerçekleşeceğini, Akyeniköy - Akköy yoluna da kısa zamanda başlanacağını bildirdi.

(MB-Y)



09.08.2017 12:12:04 TSI

NNNN

