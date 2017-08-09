ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:11
Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe
Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de emniyet ve jandarma ekipleri, Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe vurdu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayı içinde uyuşturucuya büyük darbe vurdu. Çalışmalarını bir an olsun bırakmayan polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda, 3 kilo 20 gram eroin, 15 kilo 917 gram esrar, 20 gram bonzai, 191 adet ectasy hap ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ise, 6 bin 258 kök kenevir ele geçirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden süreceği ifade edildi.
(RFK-Y)

09.08.2017 12:13:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İzmit Belediyesi'nden kiralık yerler
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KİRALIK YERLER
Darıca'da Bayburtlular sahne aldı
YEREL

DARICA'DA BAYBURTLULAR SAHNE ALDI
Başkan Toltar, muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TOLTAR, MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Plaj Futbol Ligi Kocaeli şampiyonu belli oldu
YEREL

PLAJ FUTBOL LİGİ KOCAELİ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Başkan Köşker, esnaf turuyla güne başlıyor
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, ESNAF TURUYLA GÜNE BAŞLIYOR
Körfez'de kurumlara destek sürüyor
YEREL

KÖRFEZ'DE KURUMLARA DESTEK SÜRÜYOR
Büyükşehir Kağıtspor Karate'den Milli Takıma 6 sporcu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR KARATE'DEN MİLLİ TAKIMA 6 SPORCU
Körfez'de boş araziler temizlendi
YEREL

KÖRFEZ'DE BOŞ ARAZİLER TEMİZLENDİ
Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretçilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
Kartepe'de sağlık eğitimi
YEREL

KARTEPE'DE SAĞLIK EĞİTİMİ
Kocaeli'de büyükbaş hayvan sayısı 109 bin 32'ye ulaştı
YEREL

KOCAELİ'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 109 BİN 32'YE ULAŞTI
İzmit parklarına anne bebek salıncağı
YEREL

İZMİT PARKLARINA ANNE BEBEK SALINCAĞI
Kartepe'de off road şenliği
YEREL

KARTEPE'DE OFF ROAD ŞENLİĞİ
Başkan Üzülmez Avluburun'a misafir oldu
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ AVLUBURUN'A MİSAFİR OLDU
İzmit sokaklarında asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT SOKAKLARINDA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kartepeli kadınlar ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

KARTEPELİ KADINLAR ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR