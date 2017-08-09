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Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de emniyet ve jandarma ekipleri, Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe vurdu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayı içinde uyuşturucuya büyük darbe vurdu. Çalışmalarını bir an olsun bırakmayan polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda, 3 kilo 20 gram eroin, 15 kilo 917 gram esrar, 20 gram bonzai, 191 adet ectasy hap ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ise, 6 bin 258 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden süreceği ifade edildi.

(RFK-Y)



09.08.2017 12:13:53 TSI

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