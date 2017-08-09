Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe
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Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de emniyet ve jandarma ekipleri, Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe vurdu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayı içinde uyuşturucuya büyük darbe vurdu. Çalışmalarını bir an olsun bırakmayan polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda, 3 kilo 20 gram eroin, 15 kilo 917 gram esrar, 20 gram bonzai, 191 adet ectasy hap ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ise, 6 bin 258 kök kenevir ele geçirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden süreceği ifade edildi.
(RFK-Y)
09.08.2017 12:13:53 TSI
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