Öğrencilerin hazırladığı 198 resim sergilendi
(Fotoğraflı)
Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde açılan Halk Eğitim Merkezi Resim Sanat Eğitimi kurslarının sergisine yoğun ilgi gösterildi.
Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Resim Sanat Eğitimi kursiyerleri İstiklal Ortaokulunda karakalem resim sergisi açtı.
Açılışı resim kursiyeri tamamı ile birlikte sergi açılışını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Şen, Resim öğretmeni Elif Hazal Taşkıngül'den ders alan 10 kursiyerin sergilenmeye değer görmüş 198 eseri sergilendi. (Tİ - EFE)
09.08.2017 12:16:28 TSI
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