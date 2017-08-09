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Akdeniz Üniversitesi'nde kayıtlar başlıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için merkez kampüsü, ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenci kayıtları başlıyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda başarılı olarak Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başlıyor. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabilecek. E-devlet üzerinden kayıt yapamayanlar ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen başvurarak yapabilecekler.

Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan öğrencileri tebrik eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "İdealinizdeki geleceği inşa etmek üzere Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettiğiniz için sizleri kutluyorum. Sizler eğitim kalitesi, sosyal imkanları ve eşsiz kampüsü ile Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi'nde okumanın ayrıcalıklarını her zaman hissedeceksiniz. Hayatınızın en unutulmaz anlarını yaşayacağınız üniversite yolculuğunuzda akademik ve idari tüm ekibimizle daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



09.08.2017 12:17:08 TSI

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