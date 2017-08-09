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Yol çalışması Kurban Bayramı'na tamamlanacak



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesi ile 9 köy ve 2 beldenin ulaşımlarını sağlayan eski karayolunda asfalt yol çalışmalarının Kurban Bayramı'na tamamlanmış olacağı bildirildi.

Tokat İl Genel Meclisi tarafından alınan karar ile İl Özel İdaresi tarafından Mayıs ayında yapımına başlanan Tokat- Turhal eski karayolunda alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışması yapılacak. Tokat- Turhal eski karayolunda İl Özel İdaresi Yol Şube Şefi Ercan Akpınar ile birlikte incelemelerde bulunan İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, 22 kilometre uzunluğundaki yolun genişliğinin 5 metreden 8 metreye çıkardıklarını ifade ederek,"Yağışlardan dolayı Tokat- Turhal eski karayolumuz yıpranmıştı. Bazı bölgelerde ise çok sert virajlar var idi. Biz bu virajları da düzelttik. Şunda yolumuzda ekiplerimiz tarafından mekanik çalışması yapılıyor. Mekanik çalışmasın ardından ise sıcak asfaltını hemen dökerek yolumuzu Kurban Bayramına yetiştireceğiz. Tabi ki yol üzerinde bulunan köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza da teşekkür ederim. Mayıs ayı içerisinde yolu tamamen kazıdık. Yeniden sıfırdan yol yapacağımız için yolda tozlanma oldu. Hiçbir vatandaşımız ise bundan şikayet etmedi. Köy sakinlerimizin hepsi de ekiplerimize yardımcı oldular" dedi.

(Nİ-UY-Y-)



09.08.2017 12:17:35 TSI

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