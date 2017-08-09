ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Karaçanta, Darıca'ya gitti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:21
Başkan Karaçanta, Darıca'ya gitti
Başkan Karaçanta, Darıca'ya gitti

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Karslılar Derneği ile Darıca Belediye Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlendiği "9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması" etkinliğine katılmak üzere Kocaeli'ne gitti.
Başkan Kocaeli Darıca'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, bir süre İlçe Başkanı Adem Emre Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.
Başkan Murtaza Karaçanta, Darıca'da Karslılarla biraraya gelecek.
(IÇ-Y)

09.08.2017 12:23:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sarıkamış'ta içme suyu ana şebeke borusu patladı
YEREL

SARIKAMIŞ'TA İÇME SUYU ANA ŞEBEKE BORUSU PATLADI
Sarıkamış'ta, yollar kilit parke taşıyla döşeniyor
YEREL

SARIKAMIŞ'TA, YOLLAR KİLİT PARKE TAŞIYLA DÖŞENİYOR