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Başkan Karaçanta, Darıca'ya gitti



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Karslılar Derneği ile Darıca Belediye Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlendiği "9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması" etkinliğine katılmak üzere Kocaeli'ne gitti.

Başkan Kocaeli Darıca'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, bir süre İlçe Başkanı Adem Emre Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Başkan Murtaza Karaçanta, Darıca'da Karslılarla biraraya gelecek.

(IÇ-Y)



09.08.2017 12:23:32 TSI

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