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Sarıkamış'ta içme suyu ana şebeke borusu patladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Alper Yıldırım

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta içme suyu şebekesi ana boru hattı patladı. Belediye ekipleri patlağı gidermek için sabaha kadar çalıştı.

Gece saat 01.30 saatlerinde patlak ihbarı alan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Göksal Toksoy'un talimatı ile Tepe Mahallesi'nde yoğun çalışma yaptı. Patlayan şebeke borusu, ekiplerin sabah saatlerine kadar sürdürdüğü titiz çalışma ile onarıldı.

Kısa sürede ana şebeke meydan gelen patlağa müdahale ettiklerini belirten Belediye Başkanı Göksal Toksoy, vatandaşlar susuz kalmasın diye sabaha kadar patlağın giderilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Toksoy, "Belediyemize ait su şebeke hattında dün gece geç saatlerde patlak olduğunu öğrendik. Ekiplerimizi sevk ederek çalışma başlattık. Yoğun çalışma ile patlak onarımı tamamlandı. Çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıkamış Tepe Mahallesi'nde meydana gelen su patlağına, ana şebeke vanaları kapatıldıktan sonra müdahale edildi. Sabaha kadar süren çalışmalarda patlayan su borusu değiştirildi.

Kısa süre yaşanan su kesintisi ise patlağın giderilmesinin ardından yeniden su verildi.

(AY-AA-Y)



09.08.2017 12:24:36 TSI

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