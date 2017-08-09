Batman'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri otomobil hırsızlığını gerçekleştiren zanlılara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çalınan bir otomobil sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(MŞY-MP-Y)
09.08.2017 12:25:55 TSI
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