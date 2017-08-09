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Kayyum nikah kıyıp, 3 çocuk tavsiyesinde bulundu



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VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, kayyum olarak ilk kez cübbe giyerek nikah kıyarken, genç çiftlere ise 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

Çaldıran Kaymakamlığı bünyesinde çalışan Merve Orhan ile Sadrettin Kaya, davetlilerin katılımıyla nikah masasına oturdular. Çiftin nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Dundar, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını gelin Merve Orhan'a teslim etti. Belediye başkan vekili olarak ilk kez nikah kıydığını dile getiren Dundar, "Bizler Çaldıran halkıyla iç içe girerek kocaman bir aile olduk. Bu çiftin nikahının kıyılmasıyla birlikte bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Evliliğe ilk adımı atan Merve Orhan ve Sadrettin Kaya çiftine ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Dundar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini de hatırlatarak çifte saadetler diledi.

Merve Orhan ile Sadrettin Kaya çifti ise, Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın kıydığı ilk nikahın kendilerine isabet etmesinin büyük şans olduğunu belirterek, "Her yerde nikahlar kıyılıyor, ama belediye başkan vekili tarafından nikahımızın kıyılması, mutluluğumuza mutluluk kattı" dediler.

Nikah törenine belediye başkan yardımcıları Alp Şevket Aksoy ve Kamil Değirmenci ile gelin ve damadın ailesi, arkadaşları ve belediye çalışanları katıldı. Törenin ardından nikah şekeri dağıtıldı.

(MSA-Y)



09.08.2017 12:28:03 TSI

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