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İl Müftülüğü vekaletle kurban organizasyonunu tanıttı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:26
İl Müftülüğü vekaletle kurban organizasyonunu tanıttı
İl Müftülüğü vekaletle kurban organizasyonunu tanıttı
- İl Müftüsü Şahin Güven: "Sayıyı daha da ileriye taşıyacağız"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - İl Müftüsü şahin Güven, vekaletle kurban organizasyonu çalışmalarının başladığını söyleyerek, "Sayıyı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.
Her yıl düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Bölge Toplantısı bu yıl Kayseri'de yapıldı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Güven, "Türkiye Diyanet Vakfımız 2015 yılında 180 binin üzerinde, 2016 yılında ise 246 bin vekalet yoluyla kurban kesim işini gerçekleştirdi. Bizler Kayseri olarak 2015 yılında 2 bin 238 adet vekalet yoluyla kurban kesimine Kayseri'den destek olmuşuz. Geçen yıl ise 3 bin 49 adet vekalet yoluyla kurban kesimine destek olmuşuz. Özellikle Kayseri merkez ilçelerimizin yardım koordinatörleri ile birlikte bir araya geldik ve bu yıl neler yapmamız gerektiğini konuştuk" dedi.
Güven, "Merkez ilçe müftülüklerimizle beraber stantları açmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız bu stantlara yoğun ilgi gösteriyor ve kurbanlarını bize oralarda teslim ediyorlar. Bunun farkındalığının oluşturulması için geçen yıl belediye başkanlarımıza ve kaymakamlarımızın hepsine teklifte bulunarak onları stantlarımıza davet ettik. Böylece bu sayının artışında ve vatandaşlarımızın vekalet yoluyla kurban kesim işlemine Diyanet Vakfımızın aracılık etmesinde bir farkındalık oluşturuldu. Bu yılda aynı şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu yıl bu sayıyı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
(AG-SK)

09.08.2017 12:28:53 TSI
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